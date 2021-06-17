Не хочет завершать карьеру на топ-уровне. Рамос не вернется в «Севилью»

Защитника не устраивает зарплата в андалусийском клубе

Серхио Рамос / фото - The Athletic

Вчера пресс-служба мадридского «Реала» объявила об уходе многолетнего капитана команды Серхио Рамоса.

Когда только появились новости, что испанец не смог договориться с президентом «сливочных» Флорентино Пересом о продлении контракта и точно покинет клуб, СМИ начали пророчить игроку продолжение карьеры в «Севилье», чьим воспитанником защитник и является. Но, как сообщает инсайдер Fabrizio Romano, Рамос пока не спешит возвращаться в андалусскую команду.

35-летний ветеран еще не планирует уходить из футбола на высшем уровне и хочет перейти в конкурентоспособный топ-клуб, что бы бороться за главные европейские трофеи. Также игрок не хочет идти на внушительное снижение оклада и хочет получать в новом клубе около 12 миллионов евро в год.

Рамос выступал в составе «сливочных» с 2005 года, выиграв за это время все возможные клубные трофеи, включая 4 кубка Лиги Чемпионов.

Сегодня в 13:30 пройдет прощальная церемония игрока с «Реалом», после которой состоится пресс-конференция, где по словам СМИ, Серхио планирует рассказать много шокирующих вещей о клубе и руководстве.

Напомним, «Реал» может покинуть еще один эпохальный защитник.