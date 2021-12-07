«Не хочется, но нужно». Скрипник сравнил матчи против Гвардиолы с походом к стоматологу

Специалист не раз пересекался с испанцем в Германии

Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о противостояниях с сильнейшими тренерами мира.

Что для вас означала вывеска Скрипник против Моуринью, когда ваши команды пересекались в Лиге конференций?

«Да ничего. Это хороший знаменитый тренер. Мне не очень нравится его футбол, но импонирует его аура. Нравится то, как он ведет себя и защищает команду. Говорят, что за него игрок отдаст жизнь».

Было ли у вас волнение перед вашим матчем?

«Я немного поработал в Германии и играл против Клоппа и Гвардиолы. Играть с «Баварией» Гвардиолы было сродни походу к стоматологу раз в полгода: не хочется, но нужно. Просчитать этого тренера было невозможно. Я пообщался с великими тренерами. В Германии есть такая традиция, когда команды выходят на предматчевую разминку, то тренеры сходятся в подтрибунном помещении. У вас есть 10-15 минут, чтобы пообщаться о чем хочешь. Хоть о погоде, машинах, или футболе».

Вы использовали это для обогащения себя?

«Обогащения себя мне хватало на тренерских курсах в Германии. Там за полгода давали очень много информации».

Поговорить с Моуринью вам удалось?

«Нет. Он поблагодарил за игру и сказал, что «Заря» заслуживала забить хотя бы один гол. Мы пожелали друг другу удачи. Лучше я и мои футболисты проживут этот опыт, чем мы будем наблюдать за этим по телевизору. Это история сейчас «Зари». Да, мы не доставляем нашим болельщикам пока большого удовольствия качеством игры, но нашим отношением к делу мы прославляем клуб».

Луганчане потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, и заключительная игра против «Буде-Глимта» уже не будет иметь для команды турнирного значения.

Напомним, Скрипник намекнул, что может не продолжить карьеру в Украине.