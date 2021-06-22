Не хочется верить в то, что наша сборная – дно. Это все хитросплетенный план по выходу в 1/4 финала

Наступила минутка для бредовых мыслей

Мнение

Андрей Ярмоленко на коленьях / Фото - ua-football.com

К сожалению, мы все видели то, что видели. Это был очень и очень плохой матч. Испанский стыд? Да, это он. Было действительно больно смотреть на то, как хваленная сборная Украины мучается в матче с Австрией.

Расклады перед игрой были следующими: наш соперник – это, по факту, крепкая команда Бундеслиги. Такой себе «Айнтрахт». Было понятно, что Забицер, Шлагер, Алаба – это сильные ребята.

Но, казалось, команда Андрея Шевченко, с таким-то мощным тренерским штабом, с уже зрелыми Яремчуком, Зинченко, Малиновским, молодыми Миколенко, Забарным, Шапаренко, капитаном Ярмоленко должна, конечно же, не превосходить, но хотя бы играть на равных, выглядеть достойно в противостоянии с таким соперником.

На деле получилось вот что.

Единственное, люди приехали не во Францию, а в Бухарест. Много людей. Играли будто дома. А так, фраза Коноплянки, как это часто бывает, вновь по делу.

Чего уж там, даже Андрей Шевченко не стал, как обычно, говорить о том, что ему понравилось качество игры, структура, стиль, а ответил честно:

«Есть разочарование, с таким уровнем, как в первом тайме, нам в плей-офф нечего делать».

Александр Зинченко тоже дал понять – команда знает, что сыграла хуже любого минимума:

«Большое разочарование. Я лично чувствую ответственность за результат. Мы должны были играть намного лучше. […] Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. […] Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. […] Нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя».

Ну и еще немного признания того всего болота, которое напоминала вчерашняя игра сборной.

Николай Матвиенко: «Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол».

Александр Караваев: «Было видно, что в первом тайме мы не включились. […] Очень много брака было. […] Австрия давала нам играть, были свободные зоны, просто мы ими не воспользовались».

Илья Забарный: «Все расстроены. Было сложно, мы старались, у нас просто не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано».

Но как-то не хочется убивать сборную. Хоть за игру с австрийцами это и заслужено. Да и, в целом, по выступлению в группе нет вопросов только к первому тайму с македонцами – остальное, мягко говоря, не впечатлило (да, даже два, непонятно откуда взявшихся гола с Нидерландами).

Сейчас можно говорить о том, почему не играл Степаненко, почему Малиновского убрали с поля уже после первого тайма, почему мы выглядели физически дохлыми, хоть ради подготовки к этому Евро наплевали на календарь собственного чемпионата. Это все очевидно.

Поэтому давайте немного бредней: это все – четкий план.

Ну, не то, чтобы план, не то, чтобы четкий, но все может получиться даже лучше, чем казалось. Сергей Кравченко красиво сказал:

«Хотел увидеть, прежде всего, футбол, а не заниматься какой-то математикой».

Все хотели. Но сейчас тем же всем приходится вспоминать все существующие и несуществующие формулы, чтобы высчитывать шансы на выход в плей-офф Евро с третьего места. И эти шансы есть. Причем, очень даже реальные.

К счастью, забили мы достаточно много (аж четыре мяча), а Австрия не насыпала нам по самое не могу (а могла ведь). Поэтому мы уже выше Финляндии. И теперь болеем за ничью в матче Хорватии и Шотландии или за победы Швеции и Испании над Польшей и Словакией (с нюансами в плане количества забитый мячей).

А теперь представьте, что нам повезет (не забывайте имя и фамилию нашего главного тренера, удача его очень редко подводит). Тогда, вместо Италии в 1/8 финала мы можем, в лучшем случае (пока он выглядит лучшим) попасть на Швецию.

Да, там есть свои, но их компания выглядит куда менее устрашающей, нежели безумные, по-футбольному кровожадные парни

И вот, как-то (пока сложно представить как именно) наша сборная соберется, не расклеится, а разозлится от всей убогости показанного ими футбола, от количество написанной и сказанной в их адрес (справедливой) критики и пройдет Швецию.

То есть, от полнейшего провала, позорнейшего позора – до четвертьфинала чемпионата Европы всего один матч. Выглядит маловероятно. Но представить это (конечно же, очень напрягая извилины) все же можно.

В четвертьфинале – погибель. На что-то рассчитывать там, это даже талантливейшему сказочнику Хансу Кристиану Андерсену не по силам.

И вот у меня вопрос. Если сборная Украины каким-то магическим образом все же выйдет в плей-офф, обыграет там условную Швецию и с боем уступит в четвертьфинале возможной Англии или Франции, то команда Шевченко будет героями или им не простят тот позор с Австрией, нервы во втором тайме с Северной Македонией и отсутствие игры, как таковой, с Нидерландами?

Честно, очень сильно сомневаюсь, что в течение недели из вымотанных, визуально и физически, и эмоционально истощенных футболистов может получиться команда-четвертьфиналист Евро. Но, если это все же произойдет, то им забудется все то коричневое, жидкое и вонючее, что было с Австрией?

Наверное, да. Очень хотелось бы верить в то, что так и будет. Но мы ведь болеем за сборную Украины… Для нас существует только один год – 2006. А остальных случаях… Неужели опять вставлять видео с Коноплянкой?

Поражение от Австрии – это не хитросплетенный план. Это ужас как обидно. Но у тех парней, которые вчера выглядели недостойны своих болельщиков (тех, кто, фактически, сделал из заграничного Бухареста родной Киев или Львов, Днепр, Харьков, Одессу…), у них будет шанс реабилитироваться. И, не дай Бог, они выйдут на поле обиженными на всех детьми.

Тогда, вместо заслужить прощение, мы получим футбольный кризис. И сборную с новым тренером. С минимальными шансами выйти на чемпионат мира-2022.