Не Холанд и не Мбаппе. CIES назвала имя самого дорогого игрока в мире
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.
Самым дорогим футболистом признан хавбек мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. CIES оценил его в 166,4 млн евро.
Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в топ-100. Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 млн евро.
Топ-10 рейтинга:
1. Винисиус Жуниор, «Реал» – 166,4 млн евро;
2. Филип Фоден, «Манчестер Сити» – 152,6;
3. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд – 142,5;
4. Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» – 133,9;
5. Флориан Виртц, «Байер» – 133;
6. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд – 130,1;
7. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 122,3;
8. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 120,5;
9. Педри, «Барселона» – 118;
10. Френки де Йонг, «Барселона» – 115,2.
Напомним, опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом».
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