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Не Холанд и не Мбаппе. CIES назвала имя самого дорогого игрока в мире

Международный центр спортивных исследований оценил хавбека в 166 миллионов евро
Футбол В Европе
16:55
Не Холанд и не Мбаппе. CIES назвала имя самого дорогого игрока в мире
Винисиус Жуниор / фото - Getty Images

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.

Оценка трансферной стоимости производилась по собственному эконометрическому алгоритму CIES. Отмечается, что оценка не зависит от суммы выкупа, прописанной в контрактах игроков.

Самым дорогим футболистом признан хавбек мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. CIES оценил его в 166,4 млн евро.

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в топ-100. Килиан Мбаппе занял 48-е место, его оценили в 71,5 млн евро.

Топ-10 рейтинга:

1. Винисиус Жуниор, «Реал» – 166,4 млн евро;

2. Филип Фоден, «Манчестер Сити» – 152,6;

3. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Дортмунд – 142,5;

4. Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед» – 133,9;

5. Флориан Виртц, «Байер» – 133;

6. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 122,3;

8. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» – 120,5;

9. Педри, «Барселона» – 118;

10. Френки де Йонг, «Барселона» – 115,2.

Напомним, опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом».

 

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Фил Фоден

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