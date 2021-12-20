Не хотел повторить судьбу Милевского и Селезнева. Олейник объяснил, почему пока не вернулся в Украину
Полузащитник Денис Олейник объяснил в интервью пресс-службе «Буковины», почему пока не вернулся в Украину. Также хавбек СИКа не исключил возможности завершения карьеры на родине.
У меня до сих пор есть желание завершить карьеру в Украине. Для меня важно понимать где. Не хочется просто приехать, потому что есть примеры известных футболистов, которые на закате карьеры приезжали, но не так хорошо себя проявили, как они этого хотели.
Для меня важно понимать, куда возвращаться, хотят ли меня там видеть, есть ли у клуба задачи. Я продолжил контракт, нахожусь в хороших физических кондициях. Это подтверждает статистика. Мы играем с GPS, все фиксируется. Я в каждой игре набегаю километраж больше всех. Чувствую себя физически хорошо. Даст Бог, буду играть. Возможно, закончу карьеру в Украине.
Я думаю, Милевский и Селезнев немного по-другому хотели свою карьеру закончить в Украине. Взвешивая и анализируя эти ситуации, я принял решение продлить контракт, потому что в Финляндии футбол развивается, хороший чемпионат. Думаю, что он не уступает чемпионату Украины, если не считать «Динамо» и «Шахтер». Хорошая страна для жизни. Эти все моменты повлияли на мое решение.
Ранее покинувший «Минай» тренер Игорь Леонов предположил, что Селезнев постарел.
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