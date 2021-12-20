Не хотел повторить судьбу Милевского и Селезнева. Олейник объяснил, почему пока не вернулся в Украину

Денис Олейник / Фото - FootBoom

Полузащитник Денис Олейник объяснил в интервью пресс-службе «Буковины», почему пока не вернулся в Украину. Также хавбек СИКа не исключил возможности завершения карьеры на родине.

Для меня важно понимать, куда возвращаться, хотят ли меня там видеть, есть ли у клуба задачи. Я продолжил контракт, нахожусь в хороших физических кондициях. Это подтверждает статистика. Мы играем с GPS, все фиксируется. Я в каждой игре набегаю километраж больше всех. Чувствую себя физически хорошо. Даст Бог, буду играть. Возможно, закончу карьеру в Украине.

Я думаю, Милевский и Селезнев немного по-другому хотели свою карьеру закончить в Украине. Взвешивая и анализируя эти ситуации, я принял решение продлить контракт, потому что в Финляндии футбол развивается, хороший чемпионат. Думаю, что он не уступает чемпионату Украины, если не считать «Динамо» и «Шахтер». Хорошая страна для жизни. Эти все моменты повлияли на мое решение.