Не хватает атакующей силы? ПСЖ нацелен на форварда «Наполи»

У столичной команды заметный перевес в атаку

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ПСЖ намерен еще больше усилить атакующую линию команды, сообщает Le10Sport.

30-летний нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов французской команды.

Контракт форварда с неаполитанцами истекает летом 2022 года, и все идет к тому, что стороны разойдутся по его истечению. Но может быть и такое, что «адзурри» в попытке выручить хоть какие-то деньги за итальянца продадут его зимой.

Огромным плюсом будет то, что «Наполи» не играет в этом сезоне Лиги чемпионов, что позволить покупателям заявить игрока на этот турнир.

Правда пока что неизвестно, где парижане смогут использовать Инсинье на поле, ведь атакующей линии у команды имеются Месси, Неймар, Мбаппе, Икарди и Ди Мария.

Разве что французы планируют заменить итальянцем Мбаппе, который следующим летом покинет команду на правах свободного агента. По словам самого 22-летнего форварда, он готов перейти только в мадридский «Реал».