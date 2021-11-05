«Тоттенхэм» одолел «Витесс» в первом матче при Конте с тремя удалениями
«Не люблю сумасшедшие игры». Конте дебютировал у руля «Тоттенхэма»
Итальянский специалист – о победе над «Витессом»
08:21
Антонио Конте / Фото - skysports.comГлавный тренер «Тоттенхэм» Антонио Конте поделился эмоциями после дебютного матча на посту наставника «шпор».
Лондонский клуб переиграл «Витесс» (3:2) в поединке 4-го тура группового раунда Лиги Европы.
Цитирует Конте Sky Sports.
«Это была сумасшедшая игра. Я не люблю эти сумасшедшие игры. Это значит, что все может случиться. Мы должны побеждать, и мы победили. Шли к разгромной победе, но в итоге пропустили два гола, которых следовало избежать».
Напомним, «Тоттенхэм» обошел «Витесс» в квартете G, войдя в зону плей-офф. «Ренн» на три очка опережает «шпор».