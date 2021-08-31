Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1

«Сливочные» выложили более 30 миллионов евро за 18-летнего хавбека
Футбол Примерa (Испания)
20:19
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
Эдуардо Камавинга / Фото - Bleacher Report

Полузащитник Эдуардо Камавинга перешел из «Ренна» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Сумма трансфера составила 31 миллион евро. Еще 9 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт подписан на шесть лет.

Камавинга является воспитанником «Ренна». С 2019 года он провел за первую команду 88 матчей. В них ему удалось отличиться двумя голами и пятью результативными передачами.

Трансфер был оформлен на фоне ряда неудачных попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Столь дорогостоящая покупка ставит под сомнение потенциальное подписание француза.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Эдуардо Камавинга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе
«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе
Футбол В Европе
30 августа 23:00
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
Футбол Лига 1 (Франция)
30 августа 10:22
Чуть не убил рефери! Игрок «Реала» снес судью в жестком подкате
Чуть не убил рефери! Игрок «Реала» снес судью в жестком подкате
Футбол Примерa (Испания)
29 августа 16:48
Анчелотти: «Мы прибавили во всем. Мы не пропустили, и это важно»
Анчелотти: «Мы прибавили во всем. Мы не пропустили, и это важно»
Футбол Примерa (Испания)
29 августа 10:55
«Реал» обыграл на выезде «Бетис»
«Реал» обыграл на выезде «Бетис»
Футбол Примерa (Испания)
29 августа 07:19
«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе
«Реал» грозится выйти из переговоров по трансферу Мбаппе
Футбол Примерa (Испания)
28 августа 15:25

Новости: Футбол

«Челси» арендует лидера «Атлетико» за 5 миллионов евро
«Челси» арендует лидера «Атлетико» за 5 миллионов евро
Примерa (Испания)
21:20
У Трубина появился собственный логотип
У Трубина появился собственный логотип
Украинская Премьер-лига
20:54
Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»
Кополовец: «Мастерство и чуйка Кобина сыграли свою роль с «Шахтером»
Украинская Премьер-лига
20:32
«Думал моя карьера и моя жизнь подошли к концу». Драматичная история новичка «Динамо»
Тема дня
«Думал моя карьера и моя жизнь подошли к концу». Драматичная история новичка «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:20
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
Примерa (Испания)
20:19
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины
Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
19:52
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Тренер Казахстана: «Пока не знаем, Петраков – плюс или минус для нас»
Сборная Украины
19:33
После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду
После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду
Украинская Премьер-лига
19:13
Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Ярмоленко: «Требования в футболе всегда одинаковые – выходить и побеждать»
Сборная Украины
18:48
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
36
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
12:52
3
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Все новости