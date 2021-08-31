«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе
Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1
«Сливочные» выложили более 30 миллионов евро за 18-летнего хавбека
20:19
Эдуардо Камавинга / Фото - Bleacher Report
Полузащитник Эдуардо Камавинга перешел из «Ренна» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Сумма трансфера составила 31 миллион евро. Еще 9 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт подписан на шесть лет.
Камавинга является воспитанником «Ренна». С 2019 года он провел за первую команду 88 матчей. В них ему удалось отличиться двумя голами и пятью результативными передачами.
Трансфер был оформлен на фоне ряда неудачных попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Столь дорогостоящая покупка ставит под сомнение потенциальное подписание француза.
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