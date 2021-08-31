Не Мбаппе. «Реал» объявил о подписании молодой звезды Лиги 1

«Сливочные» выложили более 30 миллионов евро за 18-летнего хавбека

Эдуардо Камавинга / Фото - Bleacher Report

Полузащитник Эдуардо Камавинга перешел из «Ренна» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Сумма трансфера составила 31 миллион евро. Еще 9 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Контракт подписан на шесть лет.

Камавинга является воспитанником «Ренна». С 2019 года он провел за первую команду 88 матчей. В них ему удалось отличиться двумя голами и пятью результативными передачами.

Трансфер был оформлен на фоне ряда неудачных попыток подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Столь дорогостоящая покупка ставит под сомнение потенциальное подписание француза.