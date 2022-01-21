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Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру

Бразилец пока что не вернется на родину
Футбол Украинская Премьер-лига
10:46
Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру
Марлос / фото - УАФ

Бывший лидер «Шахтера» Марлос рассказал Supersportes, где он продолжит карьеру:

«Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от «Атлетико Паранаэнсе». Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать. 

У меня были запросы от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за «Атлетико Паранаэнсе». Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им».

В СМИ была информация, что 33-летний бразилец может вернуться в харьковский «Металлист», где играл в период с 2012-го по 2014-й год.

Ранее звездный новичок «Шахтера» заявил, что взял себе номер Марлоса из уважения к бразильскому футболисту.

Павел Харченко
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Теги

Металлист Марлос Шахтер Донецк

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