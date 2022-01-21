Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру

Марлос / фото - УАФ

Бывший лидер «Шахтера» Марлос рассказал Supersportes, где он продолжит карьеру:

У меня были запросы от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.

Не думаю, что в будущем еще поиграю за «Атлетико Паранаэнсе». Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им».