«Металлист» приготовил более 1 миллиона евро за бразильского форварда
Не «Металлист». Марлос рассказал, где продолжит карьеру
Бразилец пока что не вернется на родину
Марлос / фото - УАФ
Бывший лидер «Шахтера» Марлос рассказал Supersportes, где он продолжит карьеру:
«Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от «Атлетико Паранаэнсе». Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать.
У меня были запросы от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается.
Не думаю, что в будущем еще поиграю за «Атлетико Паранаэнсе». Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им».
В СМИ была информация, что 33-летний бразилец может вернуться в харьковский «Металлист», где играл в период с 2012-го по 2014-й год.
Ранее звездный новичок «Шахтера» заявил, что взял себе номер Марлоса из уважения к бразильскому футболисту.
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