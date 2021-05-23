Не можешь победить – возглавь. Гасперини – кандидат на смену Пирло в «Ювентусе»

Недавно «Аталанта» уступила «бьянконери» в финале Кубка Италии

Джан Пьеро Гасперини / Фото - CalcioMercato

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.

Судьба нынешнего наставника «бьянконери» Андреа Пирло напрямую зависит от выступлений его команды. Финиш в зоне Лиги чемпионов улучшит положение молодого специалиста в клубе.

Однако в случае, если руководство «старой синьоры» все же решит расстаться с Пирло, уже есть кандидат на его смену. Им является именно Гасперини.

Напомним, «Аталанта» уступила «Ювентусу» в финале Кубка Италии (1:2).