Пирло: «Руководство «Ювентуса» оценит весь сезон, а уже потом примет решение о моем будущем»
Не можешь победить – возглавь. Гасперини – кандидат на смену Пирло в «Ювентусе»
Недавно «Аталанта» уступила «бьянконери» в финале Кубка Италии
12:19
Джан Пьеро Гасперини / Фото - CalcioMercato
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Calciomercato.
Судьба нынешнего наставника «бьянконери» Андреа Пирло напрямую зависит от выступлений его команды. Финиш в зоне Лиги чемпионов улучшит положение молодого специалиста в клубе.
Однако в случае, если руководство «старой синьоры» все же решит расстаться с Пирло, уже есть кандидат на его смену. Им является именно Гасперини.
Напомним, «Аталанта» уступила «Ювентусу» в финале Кубка Италии (1:2).
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