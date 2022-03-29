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«Не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше». Коваленко обратился к жителям Херсона
Футболист сборной Украины призывает граждан не перепродавать продукты первой необходимости
12:04
Виктор Коваленко / фото - Getty ImagesПолузащитник сборной Украины и «Специи» Виктор Коваленко обратился к жителям Херсона. Футболист просит граждан быть гуманными друг к другу и не наживаться на войне и горе. Об этом полузащитник написал в Instagram.
Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансовые, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.
Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.Не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше. Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время
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