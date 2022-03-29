«Не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны и вам это вернется в два раза больше». Коваленко обратился к жителям Херсона

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Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.