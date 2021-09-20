Не очень-то и рад. Реакция Месси со скамейки на победный гол ПСЖ

Игрок не счастлив в Париже?

Лионель Месси / фото - PSG

В матче шестого тура Лиги 1 ПСЖ добыл волевую победу над «Лионом» (2:1).

Аргентинский форвард парижан Лионель Месси вышел в старте, но не доиграл матч до конца и был заменен.

В компенсированное время его соотечественник Мауро Икарди вывел французский гранд вперед и принес команде 3 очка.

Пока вся команда праздновала, Лионель лишь молча посмотрел на эпизод и сдержанно похлопал.

Неизвестно, с чем связана такая «тухлая» реакция. Возможно игрок обижался на тренера за раннюю замену, ведь уходя на скамейку аргентинец не пожал руку коучу Маурисио Почеттино.

Или же дело в авторе гола. У Месси давний конфликт с Икарди, так как последний увел у его близкого друга жену.

Напомним, Почеттино объяснил замену Месси в матче.