Почеттино: «У ПСЖ сейчас трудные времена»
Не очень-то и рад. Реакция Месси со скамейки на победный гол ПСЖ
Игрок не счастлив в Париже?
12:36
Лионель Месси / фото - PSG
В матче шестого тура Лиги 1 ПСЖ добыл волевую победу над «Лионом» (2:1).
Аргентинский форвард парижан Лионель Месси вышел в старте, но не доиграл матч до конца и был заменен.
В компенсированное время его соотечественник Мауро Икарди вывел французский гранд вперед и принес команде 3 очка.
Пока вся команда праздновала, Лионель лишь молча посмотрел на эпизод и сдержанно похлопал.
Неизвестно, с чем связана такая «тухлая» реакция. Возможно игрок обижался на тренера за раннюю замену, ведь уходя на скамейку аргентинец не пожал руку коучу Маурисио Почеттино.
Или же дело в авторе гола. У Месси давний конфликт с Икарди, так как последний увел у его близкого друга жену.
Напомним, Почеттино объяснил замену Месси в матче.
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