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Не останавливайте эту машину. Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику»

Португальский клуб повел в самом начале матча раунда плей-офф ЛЧ против ПСВ
Футбол Украинские легионеры
22:31
Не останавливайте эту машину. Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику»
Роман Яремчук / Фото - Бенфика

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» принимает ПСВ. «Орлам» удалось открыть счет уже на 10-й минуте.

Ворота соперника поразил Рафа Силва. Результативной передачей на португальца отличился украинский нападающий Роман Яремчук.

За игрой можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – ПСВ.

Сергей Стаднюк
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Роман Яремчук Бенфика ПСВ

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