Яремчук и еще один игрок не начнут со сборной Украины первый сбор под руководством Петракова
Не останавливайте эту машину. Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику»
Португальский клуб повел в самом начале матча раунда плей-офф ЛЧ против ПСВ
22:31
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» принимает ПСВ. «Орлам» удалось открыть счет уже на 10-й минуте.
Ворота соперника поразил Рафа Силва. Результативной передачей на португальца отличился украинский нападающий Роман Яремчук.
#Benfica & #Psv #Dazn #ChampionsLeague #RafaSilva pic.twitter.com/2xLjtcE87M— Giuseppe Abbate (@AbbatePeppe) August 18, 2021
За игрой можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – ПСВ.
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