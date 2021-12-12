Не перешел, но помог. Сайядманеш лишил «Динамо» двух очков и сделал «Шахтер» зимним чемпионом

«Заря» отстояла ничью с киевлянами

Фото - ФК Заря

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» в родных стенах сыграло вничью с «Зарей».

Первый тайм остался полностью за киевлянами. Его увенчал гол «в раздевалку». Его автором стал Буяльский.

Правда, «Динамо» могло забивать и больше. Целый ряд спасений совершил Мацапура.

А вот, второй тайм отлично начала «Заря». Сначала счет сравнял Сайядманеш. А спустя несколько минут Назарина расстреливал Бущана в упор, но голкипер справился с ударом хавбека.

Продолжал выручать команду и его коллега. Киевляне продолжили оказывать давление. Самый острый момент был у Цыганкова. Но лидер хозяев не сумел поразить пустой угол. Луганчане выстояли.

«Динамо» отстало от «Шахтера» в турнирной таблице на два очка. Таким образом, «горняки» завершили год единоличными лидерами. «Заря» уже на 5 пунктов отстала от «Днепра-1».

УПЛ, 18 тур

«Динамо» – «Заря» 1:1

Голы: Буяльский, 44 – Сайядманеш, 49

«Динамо»: Бущан, Тымчик (Караваев, 57), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена (Вербич, 57), Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Кулач, 90), Буяльский.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Снурницын, 90), Имереков, Леовижилдо, Громов (Кабаев, 72), Хомченовский, Цвек, Назарина, Сайядманеш, Гладкий.

Предупреждения: Мацапура, Назарина