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«Не по-пацански». Борячук рассказал об отношениях с Зинченко, который увел у него Владу Седан

Девушка ушла к хавбеку сборной Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
16:36
«Не по-пацански». Борячук рассказал об отношениях с Зинченко, который увел у него Владу Седан
Александр Зинченко и Влада Седан / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Руха» Андрей Борячук рассказал, как его бывшая девушка Влада Седан ушла от него к хавбеку «Манчестер Сити» Александру Зинченко:

«Это уже пройденный этап. Мы встречались три года. Какое-то опустошение было. Так случается, когда люди какое-то время имеют долгие отношения. С любой стороны. Но я же не перестал играть в футбол. Занимался своим делом. Еще и голы забивал, когда расстался (смеется).

Так получилось, что мы расстались, и я уехал в Турцию. Там немного не получилось, но я не думаю, что это было связано с расставанием. А так, ситуация неприятная. Кто знал, что так получится. Никакой обиды у меня нет. Общаюсь ли я с Зинченко? С того момента перестали общаться. А как мы можем общаться? Где логика, когда так за моей спиной поступили? Это было не по-мужски и не по-пацански. Фраза в Instagram «Пригрел гадюку на груди»? Я просто был в такой футболке. Просто так совпало. Тогда уже прошло месяца три или четыре.

Что бы сейчас сказал бы Зинченко при встрече? Ничего. Не знаю, пожал бы ему руку. У них своя жизнь, у меня своя. Мы разные люди. Когда-то были близкими друзьями, но как после такого дружить? Обиден не сам факт произошедшего, а то что это случилось за моей спиной. Если бы мы как-то поговорили... А так получилось, что я просто их «спалил».

Летом Зинченко и Седан стали родителями, а сам футболист не сдержал слез, когда увидел своего ребенка.

Напомним, Зинченко может летом оказаться в составе другого клуба АПЛ.

Источник: SportArena Павел Харченко
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Теги

Александр Зинченко Андрей Борячук

Комментарии 1

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29 ноября 2021г. 16:51
Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло...
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