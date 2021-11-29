«Не по-пацански». Борячук рассказал об отношениях с Зинченко, который увел у него Владу Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Руха» Андрей Борячук рассказал, как его бывшая девушка Влада Седан ушла от него к хавбеку «Манчестер Сити» Александру Зинченко:

Так получилось, что мы расстались, и я уехал в Турцию. Там немного не получилось, но я не думаю, что это было связано с расставанием. А так, ситуация неприятная. Кто знал, что так получится. Никакой обиды у меня нет. Общаюсь ли я с Зинченко? С того момента перестали общаться. А как мы можем общаться? Где логика, когда так за моей спиной поступили? Это было не по-мужски и не по-пацански. Фраза в Instagram «Пригрел гадюку на груди»? Я просто был в такой футболке. Просто так совпало. Тогда уже прошло месяца три или четыре.

Что бы сейчас сказал бы Зинченко при встрече? Ничего. Не знаю, пожал бы ему руку. У них своя жизнь, у меня своя. Мы разные люди. Когда-то были близкими друзьями, но как после такого дружить? Обиден не сам факт произошедшего, а то что это случилось за моей спиной. Если бы мы как-то поговорили... А так получилось, что я просто их «спалил».