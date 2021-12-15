Не поддавайтесь очарованию: прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»

Очевидный исход, но с хорошим коэффициентом

Прогноз

«Вест Хэм» – большой клуб? Пожалуй, нет. Что это значит? Все просто – значит, что у «Арсенала» есть шансы на победу. Не буду нагонять интригу и расскажу сразу прогноз на матч: победа «Арсенала».

Очень очарован я коэффициентом, который дают на «канониров» букмекеры. Все-таки команда играет на «Эмирейтс» и против далеко не топового противника, хорошего, но не топового. Сопоставляя коэффициент и вероятность того, что он пройдет, считаю победа «Арсенала» – отличный прогноз.

К тому же, «Арсенал» уже побеждал «Вест Хэм» Мойеса и что важно для нашего прогноза, делал это у себя на поле. «Канониры» сейчас в хорошей форме, а «Вест Хэм» просто всех очаровал и, похоже, букмекеров, тоже, которые выставили такой жирнющий коэффициент на «Арсенал». Прекрасная возможность навариться, осталось только ею воспользоваться.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 21 победа, 2 возврата, 29 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой