Удаление и пенальти помогли «Манчестер Сити» Зинченко минимально одолеть «Вулверхэмптон»
Не подвел Гвардиолу. Зинченко получил одну из лучших оценок в МС за матч с «Вулверхэмптоном»
Украинец провел на поле все 90 минут
10:18
Александр Зинченко / фото - Manchester City
В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0).
Авторитетный портал WhoScored выставил игрокам оценки за матч.
Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко получил четвертую по величине оценку в составе своей команды (7.2). Игрок появился в старте и отыграл все 90 минут.
Выше балл – только у Канселу (8.2), Родри (8.1) и автора победного гола Рахима Стерлинга.
Лучшим игроком встречи был признан голкипер «волков» Жозе Са, который пропустил единственный мяч во встрече с 11-метровой отметки.
Аномальный день пенальти в АПЛ. Сразу 4 гранда одержали победы за счет ударов с точки.