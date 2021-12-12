Не подвел Гвардиолу. Зинченко получил одну из лучших оценок в МС за матч с «Вулверхэмптоном»

Украинец провел на поле все 90 минут

Александр Зинченко / фото - Manchester City

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Авторитетный портал WhoScored выставил игрокам оценки за матч.

Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко получил четвертую по величине оценку в составе своей команды (7.2). Игрок появился в старте и отыграл все 90 минут.

Выше балл – только у Канселу (8.2), Родри (8.1) и автора победного гола Рахима Стерлинга.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «волков» Жозе Са, который пропустил единственный мяч во встрече с 11-метровой отметки.

Аномальный день пенальти в АПЛ. Сразу 4 гранда одержали победы за счет ударов с точки.