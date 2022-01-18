Не полетевший с «Динамо» на сбор форвард вызван в сборную

Команда проведет два матча отбора на ЧМ-2022

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы. Команда проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022.

29 января в полночь по Киеву венесуэльцы примут Боливию. 2 февраля коллективу предстоит выездной поединок с Уругваем (начало – 1:00 КВ).

Рамирес дебютировал за Венесуэлу в 2019 году. За это время провел восемь матчей и отличился одним забитым мячом.

Уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена занимается по индивидуальной программе.