«Динамо» рассматривает Шевченко на замену Луческу – источник
Не полетевший с «Динамо» на сбор форвард вызван в сборную
Команда проведет два матча отбора на ЧМ-2022
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес получил вызов в сборную Венесуэлы. Команда проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022.
29 января в полночь по Киеву венесуэльцы примут Боливию. 2 февраля коллективу предстоит выездной поединок с Уругваем (начало – 1:00 КВ).
Рамирес дебютировал за Венесуэлу в 2019 году. За это время провел восемь матчей и отличился одним забитым мячом.
Уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена занимается по индивидуальной программе.
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