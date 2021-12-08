Лига чемпионов. «Бенфика» победила «Динамо». Как это было
Не попал по пустым воротам. Чудовищный промах Цыганкова в матче с «Бенфикой»
«Динамо» могло выйти вперед
8 декабря 23:21
Виктор Цыганков / Фото: Getty Images
В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» принимает «Динамо» и побеждает (2:0), идет 2-й тайм.
Отметим, что еще при счете 0:0 «Динамо» имело великолепный шанс на гол – Виталий Буяльский отобрал мяч у двоих защитников, покатил на Виктора Цыганкова, который уже был перед пустыми воротами, но банально в них не попал.
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