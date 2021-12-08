Не попал по пустым воротам. Чудовищный промах Цыганкова в матче с «Бенфикой»

«Динамо» могло выйти вперед

Виктор Цыганков / Фото: Getty Images

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» принимает «Динамо» и побеждает (2:0), идет 2-й тайм.

Отметим, что еще при счете 0:0 «Динамо» имело великолепный шанс на гол – Виталий Буяльский отобрал мяч у двоих защитников, покатил на Виктора Цыганкова, который уже был перед пустыми воротами, но банально в них не попал.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».