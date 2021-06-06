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Не Ребров. «Тоттенхэм» нашел нового кандидата на пост главного тренера

«Шпор» может возглавить полуфиналист ЛЧ сезона-18/19
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 июня 10:34
Не Ребров. «Тоттенхэм» нашел нового кандидата на пост главного тренера
Эрик тен Хаг / Фото - AD

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Mirror.

Экс-наставник «Интера», «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте отказался работать со «шпорами». В связи с этим руководство клуба переключило свое внимание на нидерландского специалиста.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в 2017 году. На этом посту он запомнился выходом команды в полуфинал Лиги чемпионов сезона-18/19.

Ранее Шандор Варга, агент Сергея Реброва, рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» касательно возможности работы украинца в клубе.

Сергей Стаднюк
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Тоттенхэм Эрик тен Хаг

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