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Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу

Специалист очень ценит таланты форварда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:43
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Юрген Клопп / фото - Daily Post

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал SI, какой игрок играет основополагающую роль в тактических построениях его команды:

«Салах получает много внимания, и это правильно. Но Фирмино был невероятно хорош.

Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки».

Мы не говорим, что он изобрел это амплуа, но иногда так и кажется. Бобби был безумно хорош».

Бразильца часто критикуют за реализацию моментов, но немецкий специалист всегда доверял ему и предоставлял место в составе команды.

В текущем сезоне на счету форварда 7 голевых действий в девяти матчах за мерсисайдцев.

«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи.

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино

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