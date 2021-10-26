Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу

Специалист очень ценит таланты форварда

Юрген Клопп / фото - Daily Post

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал SI, какой игрок играет основополагающую роль в тактических построениях его команды:

«Салах получает много внимания, и это правильно. Но Фирмино был невероятно хорош. Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки». Мы не говорим, что он изобрел это амплуа, но иногда так и кажется. Бобби был безумно хорош».

Бразильца часто критикуют за реализацию моментов, но немецкий специалист всегда доверял ему и предоставлял место в составе команды.

В текущем сезоне на счету форварда 7 голевых действий в девяти матчах за мерсисайдцев.

«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи.