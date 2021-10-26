Защитник МЮ – о 0:5 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата»
Не Салах и не Ван Дейк. Клопп рассказал, о каком игроке «Ливерпуля» напишут книгу
Специалист очень ценит таланты форварда
13:43
Юрген Клопп / фото - Daily Post
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал SI, какой игрок играет основополагающую роль в тактических построениях его команды:
«Салах получает много внимания, и это правильно. Но Фирмино был невероятно хорош.
Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки».
Мы не говорим, что он изобрел это амплуа, но иногда так и кажется. Бобби был безумно хорош».
Бразильца часто критикуют за реализацию моментов, но немецкий специалист всегда доверял ему и предоставлял место в составе команды.
В текущем сезоне на счету форварда 7 голевых действий в девяти матчах за мерсисайдцев.
«Ливерпуль» неприлично крупно обыграл МЮ. Над Сульшером сгущаются тучи.
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