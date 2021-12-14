Не справился Шевченко – не смог и Коваленко. «Рома» обыграла «Специю»
В 17-м туре итальянской Серии А «Рома» в родных стенах переиграла «Специю».
Уже в дебюте игры счет открыл Смоллинг. А после перерыва Рожер закрепил преимущество «волков».
Гол престижа мог оформить арендованный у «Барселоны» Манай. Однако взятие ворот было отменено после пересмотра VAR. Удаление Афена-Гьяна в компенсированное время не успело повлиять на ход встречи.
Полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на этот матч. Украинец провел на поле 53 минуты.
«Рома» догнала «Ювентус» в турнирной таблице. «Специя» не сумела оторваться от «Дженоа» Андрея Шевченко в борьбе за выживание.
Серия А, 17 тур
«Рома» – «Специя» 2:0
Голы: Смоллинг, 6, Рожер, 56
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Диавара, 64), Кумбула, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Бове, 90), Кристанте, Майораль (Афена-Гьян, 64), Абрахам.
«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Сала (Кивер, 17), Реца, Коваленко (Агудело, 53), Маджоре (Бастони, 53), Джаси, Манай, Стрелец (Верде, 53).
Предупреждения: Винья, Кумбула, Афена-Гьян – ДжасиУдаление: Афена-Гьян
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