Не справился Шевченко – не смог и Коваленко. «Рома» обыграла «Специю»

VAR отменил гол игрока «Барселоны»

Фото - ФК Рома

В 17-м туре итальянской Серии А «Рома» в родных стенах переиграла «Специю».

Уже в дебюте игры счет открыл Смоллинг. А после перерыва Рожер закрепил преимущество «волков».

Гол престижа мог оформить арендованный у «Барселоны» Манай. Однако взятие ворот было отменено после пересмотра VAR. Удаление Афена-Гьяна в компенсированное время не успело повлиять на ход встречи.

Полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на этот матч. Украинец провел на поле 53 минуты.

«Рома» догнала «Ювентус» в турнирной таблице. «Специя» не сумела оторваться от «Дженоа» Андрея Шевченко в борьбе за выживание.

Серия А, 17 тур

«Рома» – «Специя» 2:0

Голы: Смоллинг, 6, Рожер, 56

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг (Диавара, 64), Кумбула, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Бове, 90), Кристанте, Майораль (Афена-Гьян, 64), Абрахам.

«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Сала (Кивер, 17), Реца, Коваленко (Агудело, 53), Маджоре (Бастони, 53), Джаси, Манай, Стрелец (Верде, 53).

Предупреждения: Винья, Кумбула, Афена-Гьян – Джаси

Афена-Гьян