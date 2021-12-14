Не стал заменой Реброву. «Ференцварош» расстался с тренером

Клуб ведет переговоры со Скрипником

Фото: fradi.hu

«Ференцварош» через свой сайт объявил об уходе главного тренера Петера Штегера.

Вместе с ним клуб покинули два его помощника – Герхард Фелльнер и Александр Баде.

Под руководством немца «Ференцварош» идет 2-м в чемпионате Венгрии, а также прекратил выступления в еврокубках. В Лигу чемпионов команда не квалифицировалась, а в группе Лиги Европы заняла последнее место.

Новым тренером команды может стать Виктор Скрипник из «Зари». С ним уже провели переговоры.

Штегер работал в команде с лета, сменив Сергея Реброва.