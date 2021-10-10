Не стоит переоценивать победу сборной Украины над Финляндией

Мы сделали важный шаг к ЧМ-2022, но главные битвы – впереди

Послесловие

Фото: УАФ

Наконец-то дождались. Сборная Украины добыла первую победу в отборе на ЧМ-2022 – в непростом матче одолела Финляндию (2:1) на выезде. Конечно, результат очень приятный, ведь теперь ситуация в группе полностью в руках Украины – добыть второе место теперь не так сложно, как казалось еще несколько туров назад.

Тем не менее, места для эйфории также не должно быть. Победа над Финляндией – это конец проклятию ничьих, заряд уверенности, снятие психологического напряжение внутри команды. Но не что-то сверхъестественное, чему стоит так сильно радоваться. Это был далеко не лучший матч сборной Украины в этом году. Проблемы в защите никуда не делись, как и проблемы с реализацией. Удачный исход встречи определили отдельные моменты.

Обзор матча Финляндия – Украина (1:2)

Сценарий встречи сразу пошел против сборной Финляндии

Красивейший гол Андрея Ярмоленко практически предопределил ход поединка. Финляндия вряд ли планировала играть первым номером и атаковать настолько много.

Скажем откровенно, гол Ярмоленко, отчасти, везение. Никто не отменяет профессионализм Андрея и его работоспособность, но вы помните, чтобы Ярмоленко творил такую красоту нерабочей правой ногой? Это был невероятный подарок для сборной Украины в начале матча. Даже Яремчук во время послематчевого флэш-интервью признался, что забивать быстрый мяч Украина не планировала.

В целом же ход встречи был на руку Украине. Когда Финляндия сравняла – команда Каннервы даже не успела поиграть в свой излюбленный футбол вторым номером, ведь Украина тут же снова вышла вперед после гола Яремчука. Сборная Украины практически с самого начала матча была в выгодном для себя положении.

Финляндия играла так, как было удобно Украине

Исходя из быстрого гола Ярмоленко, Финляндии пришлось атаковать. А делать это в позиционной игре, как мы увидели, команда Каннервы не особо умеет.

Сборная Украины же чувствовала в таком футболе себя как рыба в воде. Это то, что обожает наша команда – контратаки, а не позиционное вскрытие обороны соперника.

После быстрого пропущенного мяча финны начали пытаться искать подходы к воротам Пятова. Кто бы мог подумать, что в первом тайме общая картина по владению мячом будет равной, а во втором Финляндия и вовсе выиграет по владению у Украины 60 на 40 по процентному соотношению. Именно в первом тайме сборная Украины часто очень легко выбегала в контратаки и могла хоронить своего соперника еще к 30-й минуте, будь Цыганков, Яремчук, Шапаренко и Ярмоленко чуть более мастеровитей и настойчивей в нескольких убойных для соперника ситуациях. Украина периодически просто разрывала Финляндию, выбегая 3 в 3 или 2 в 2.

К примеру – одна из таких ситуаций. Здесь показательно видно, как у Украины даже есть большинство во время очередной контратаки, которых в первом тайме было очень много.

Все мы прекрасно понимаем, что при счете 0:0 таких контратак Украины не было бы, Финляндия вряд ли бы позволяла себе идти вперед всеми силами и оголять тылы. А нашей команде пришлось бы напрягаться в позиционных атаках, чего мы так не любим делать. И снова говорим спасибо Ярмоленко и его быстрому голу, Этот фактор и здесь сыграл важную роль.

Не стоит переоценивать нашего соперника

Да. Мы победили не Францию, не Португалию, и даже не Боснию и Герцеговину или Сербию.

Финляндия изначально считалась аутсайдером нашей группы на пару с Казахстаном. Ожидалось, что Украина и Босния и Герцеговина будут бороться за вторую строчку, а финны в этом разрезе даже не рассматривались. И то, что мы до матча считали Финляндию серьезным соперником – лишь наша проблема. И проблема того, что мы глупо потеряли очки с ними в первом матче в Киеве. По факту, эта команда все же слабее Украины. Говорит об этом и рейтинг FIFA, где Финляндия находится на 55-м месте. Поэтому давайте реально смотреть на вещи: мы все уже записали себе в актив 6 очков в матчах с Финляндией до начала отбора, и это нормально.

Замены от Петракова были эффективными, но запоздалыми

К середине второго тайма начало появляться чувство дежавю: сейчас снова пропустим и будем горевать после ничьей. Сборная Украины заметно подсела физически, финны этим пользовались и нагнетали обстановку у наших ворот.

Замены Петраков должен был делать раньше. Серьезная подмога появилась лишь на 77-й минуте, Цыганков и Степаненко были сняты, вместо них вышли Зубков и Сидорчук. А очень уставшие Ярмоленко и Яремчук и вовсе покинули поле на 86-й минуте. И именно тогда Финляндия потеряла все шансы на ничью, ведь в концовке матча с выходом свежих игроков у Украины, пожаров у наших ворот больше не было. Почему Петраков не освежил игру раньше? К тому же, атакующие игроки – Булеца и Довбик неплохо вошли в игру и классно обостряли в концовке. А вышли бы раньше – могли бы спокойно «докатывать» этот матч при счете 3:1 в нашу пользу.

Эта победа будет ничем в случае неудачи в матчах с Боснией и Герцеговиной

«Скажу откровенно – уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если Босния... Они обыграли Казахстан. Я уже головой в Боснии, клянусь вам».

Золотые слова от Александра Петракова после матча. Сейчас ситуация в группе полностью в наших руках. И в случае отсутствия побед в матче с Боснией, удачный результат против Финляндии окажется пустышкой. Смотрим на турнирную таблицу.

Сборной Украины осталось провести 2 матча – оба против Боснии и Герцеговины. Теперь это наш главный оппонент. Первый экзамен будем сдавать уже через несколько дней – 12-го октября во Львове. Второй – уже в ноябре во время следующего сбора. Судя по результатам в группе и игре команд, Босния сейчас – не особо сильнее Финляндии. А Финляндия нам по силам. Хоть обыграли мы ее не без доли везения и удачного стечения обстоятельств.

Все прекрасно понимают, что расслабляться нельзя. Победа над Финляндией – лишь маленький шаг на пути к выходу на чемпионат мира. Двигаемся дальше.