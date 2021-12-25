Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Не стоит своих денег? Стало известно, сколько Селезнев получает в «Минае»

Форвард забил лишь один гол за полсезона
Футбол Украинская Премьер-лига
07:26
Не стоит своих денег? Стало известно, сколько Селезнев получает в «Минае»
Евгений Селезнев / фото - FootBoom

Стала известна зарплата экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева в закарпатском «Минае».

По информации источника, нападающий зарабатывает 70 тысяч гривен в месяц.

Также сообщается, что в клубе надеются на то, что новый тренер команды, , будет рассчитывать на футболистов, которые уже есть на контракте с командой, а не подписывать именитых новичков по типу Селезнева и Милевского на внушительную зарплату.

За 16 матчей текущего сезона Селезнев забил один гол и оформил один ассист.

Клуб может возглавить Владимир Шаран, подтвердивший наличие переговоров. Но специалист считает, что команде необходимо усиление зимой.

Напомним, стало известно, почему Селезнев показал неприличный жест болельщикам.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Минай Евгений Селезнев Владимир Шаран

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Минай» покинул основной вратарь
«Минай» покинул основной вратарь
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 17:10
Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»
Селезнев: «Если я не футболист, то как забил 117 голов? С клюшкой бегал?»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 07:50
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 19:59
Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 16:14
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 09:30
Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 22:52

Новости: Футбол

«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби
«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби
Серия А (Италия)
10:29
Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»
Палкин объяснил причину ухода главного селекционера «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
10:01
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Лига 1 (Франция)
09:50
Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Ребров признался, что хотел продолжить работать в «Ференцвароше»
Украинские легионеры
09:39
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Примерa (Испания)
09:39
Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»
Ротань: «Диктовали соперникам условия во всех матчах, кроме игры с Францией»
Сборная Украины
09:17
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
Стремительное падение. Леву после сборной Германии предложили контракт в Турции
В Европе
08:57
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
«Бавария» зимой выложит 50 миллионов евро за вингера «Лидса»
Бундеслига (Германия)
08:39
Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»
Тренер «Шахтера»: «Не хватило удачи в Юношеской лиге UEFA»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
7
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
12
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости