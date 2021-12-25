«Минай» покинул основной вратарь
Не стоит своих денег? Стало известно, сколько Селезнев получает в «Минае»
Форвард забил лишь один гол за полсезона
Евгений Селезнев / фото - FootBoom
Стала известна зарплата экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева в закарпатском «Минае».
По информации источника, нападающий зарабатывает 70 тысяч гривен в месяц.
Также сообщается, что в клубе надеются на то, что новый тренер команды, , будет рассчитывать на футболистов, которые уже есть на контракте с командой, а не подписывать именитых новичков по типу Селезнева и Милевского на внушительную зарплату.
За 16 матчей текущего сезона Селезнев забил один гол и оформил один ассист.
Клуб может возглавить Владимир Шаран, подтвердивший наличие переговоров. Но специалист считает, что команде необходимо усиление зимой.
Напомним, стало известно, почему Селезнев показал неприличный жест болельщикам.
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