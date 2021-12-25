Не стоит своих денег? Стало известно, сколько Селезнев получает в «Минае»

Форвард забил лишь один гол за полсезона

Евгений Селезнев / фото - FootBoom

Стала известна зарплата экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева в закарпатском «Минае».

По информации источника, нападающий зарабатывает 70 тысяч гривен в месяц.

Также сообщается, что в клубе надеются на то, что новый тренер команды, , будет рассчитывать на футболистов, которые уже есть на контракте с командой, а не подписывать именитых новичков по типу Селезнева и Милевского на внушительную зарплату.

За 16 матчей текущего сезона Селезнев забил один гол и оформил один ассист.

Клуб может возглавить Владимир Шаран, подтвердивший наличие переговоров. Но специалист считает, что команде необходимо усиление зимой.

Напомним, стало известно, почему Селезнев показал неприличный жест болельщикам.