Тренер «Миная» рассказал, что привело к поражению от «Вереса»
Не только «Динамо» так может. Новичок УПЛ проведет два контрольных матча с венгерскими клубами
«Верес» воспользовался перерывом на матчи сборных
Фото: НК Верес
«Верес» сполна воспользуется перерывом на матчи сборных.
В это время клуб проведет два контрольных матчах против венгерских команд, сообщает сайт клуба.
3 сентября «Верес» сыграет против лидера чемпионата Венгрии «Кишварды», а днем позже – матч против «Мезйокйовешда». После этого клуб отправится обратно в Украину.
В УПЛ «Верес» идет 10-м. Ранее «Динамо» провело несколько спаррингов, включая с «Фенербахче» и «Интером».
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