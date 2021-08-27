Не только «Динамо» так может. Новичок УПЛ проведет два контрольных матча с венгерскими клубами

«Верес» воспользовался перерывом на матчи сборных

Фото: НК Верес

«Верес» сполна воспользуется перерывом на матчи сборных.

В это время клуб проведет два контрольных матчах против венгерских команд, сообщает сайт клуба.

3 сентября «Верес» сыграет против лидера чемпионата Венгрии «Кишварды», а днем позже – матч против «Мезйокйовешда». После этого клуб отправится обратно в Украину.

В УПЛ «Верес» идет 10-м. Ранее «Динамо» провело несколько спаррингов, включая с «Фенербахче» и «Интером».