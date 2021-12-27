Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Не удивил. Довбык назвал вид спорта, которым занимался в детстве
Возможно, Украина лишилась еще одного чемпиона
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» назвал вид спорта, которым занимался в детстве.
Я ходил на бокс. Двое моих друзей были боксерами, поэтому заходил к ним в зал.
У одного были ключи от зала. Он достиг неплохих результатов – до сих пор боксирует. Он брал ключи, мы заходили и тренировались.
Ранее экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук отметил, что между Евгением Селезневым и Владимиром Езерским вышел бы неплохой боксерский спарринг.
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