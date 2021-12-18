Не удивил. Перешедший в российский клуб украинский защитник признался, что ему импонирует Ракицкий

Ранее центрбек перешел из «Шахтера» в «Зенит»

Марк Мампасси / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси признался, что из защитников «Шахтера» ему больше всего импонировала игра Ярослава Ракицкого.

Марк, твой первый тренер в Академии «Шахтера» Дмитрий Ефимов рассказывал, что ты всегда играл в центре обороны.

Если уж быть точным, то сначала я бегал в середине поля, но когда меня приняли в Донецке в филиал Академии «Шахтера», то тренеры Андрей Анатольевич Заболотный и Николай Николаевич Таранов перевели в центр защиты. Скорее всего, из-за высокого роста.

Тот же Ефимов рассказывал, что твои «козыри» — первый пас, умение «читать» игру, что помогает предвидеть ходы соперника. А кто из тренеров тебя научил всему этому?

Поскольку в Академии «Шахтера» мне пришлось учиться с восьми лет и каждый год у команды нашего возраста менялись тренеры, то, чтобы не забыть никого, отвечу так: каждый из них постарался, чтобы я прогрессировал. Спасибо им за все, хотя мне еще есть над чем работать.

А из твоего выпуска в академии «Шахтера», кто еще на слуху?

Олег Очеретько, с которым мы вместе выступаем за юниорскую сборную Украины, а также Богдан Шубин — игрок молодежного состава немецкого «Шальке».

У «Шахтера» по традиции в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?

Ярослава Ракицкого.

Напомним, накануне воспитанник «Шахтера» стал игроком «Локомотива».