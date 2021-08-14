Наставник «Гента»: «На замену Яремчуку нам нужен Левандовски»
Бундеслига не успела начаться, а Левандовски уже побил рекорд
Форвард забил в первом туре
08:50
Фото: AFP
«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1) в матче 1 тура Бундеслиги.
За мюнхенцев отличился форвард Роберт Левандовски. Он побил очередной рекорд лиги. Поляк забил в матче первого тура седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира, сообщает Transfermarkt.
В прошлом сезоне Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон.
Также Роберт выиграл «Золотую бутсу».
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