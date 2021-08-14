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Бундеслига не успела начаться, а Левандовски уже побил рекорд

Форвард забил в первом туре
Футбол Бундеслига (Германия)
08:50
Бундеслига не успела начаться, а Левандовски уже побил рекорд
Фото: AFP

«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1) в матче 1 тура Бундеслиги.

За мюнхенцев отличился форвард Роберт Левандовски. Он побил очередной рекорд лиги. Поляк забил в матче первого тура седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира, сообщает Transfermarkt.

В прошлом сезоне Левандовски побил рекорд Герда Мюллера по голам за один сезон.

Также Роберт выиграл «Золотую бутсу».

Андрей Усмонов
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Теги

Роберт Левандовски Бавария

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