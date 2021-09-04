Шевченко рассказал, почему вызывал в сборную Украины игроков преимущественно из «Шахтера» и «Динамо»
Не в шортах, а в пачках. Киевское «Динамо» открыло балетную студию
Разместили ее на территории клубного стадиона
4 сентября 18:58
Киевское «Динамо» открыло собственную балетную студию.
Новая студия уже обзавелась собственной страницей в Instagram, где можно увидеть зал, расположенный на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса Яна занимается балетом и в социальных сетях подтвердила открытие студии.
Как сообщалось, ранее «Динамо» объявило заявку на Лигу чемпионов.