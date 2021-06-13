Не верит в свою команду? Энрике не считает сборную Испании фаворитом Евро

Команд, всерьез претендующих на трофей, очень много

Луис Енрике / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал официальному сайту UEFA о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:

«Мы не являемся фаворитами турнира. Главные фавориты — действующие чемпионы. Еще шесть или семь команд могут считать себя претендентами на этот трофей. Я рад, если люди причисляют нас к этой группе. Я принимаю этот груз ответственности. Наша игра в матче с португальцами еще сильнее меня мотивирует. Интенсивность, которую я вижу на тренировках, заставляет полагать, что мы готовы к турниру. Я вижу, с какой отдачей ребята занимаются. Они здорово выкладываются, будь то матч 11 на 11 или игра с меньшим количеством человек. Как тренер я должен похвалить их и сказать: «Ребята, продолжайте в том же духе!»

Подготовка к началу турнира вышла у испанцев смазанной из-за коронавируса. Болезнь была обнаружена у полузащитника Серхио Бускетса.

На всякий случай, были довызваны несколько футболистов, а в контрольном матче с Литвой играл молодежный состав команды.

Для испанцев Евро-2020 начнется завтра, в рамках группового этапа «фурия роха» сойдется со сборной Швеции. Матч состоится в 22:00 на Олимпийском стадионе в Севилье.