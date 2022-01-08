Из-за отсутствия прививки не все игроки «Реала» и «Барселоны» смогут сыграть в Эль Класико

Турнир будет проходить в Саудовской Аравии

фото - Real Madrid CF

12-го и 13-го января в Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи за Суперкубок Испании.

В среду между собой сыграют «Реал» и «Барселона», а в четверг – «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Финальный матч пройдет 16-го января.

Но как сообщает издание Marca, есть шансы, что команды не доберутся до турнира в полных составах.

Согласно аравийским законам, в страну сейчас не пускают невакцинированных футболистов. По информации источника, не все футболисты команд привиты.

В Испании же нет таких строгих правил относительно коронавируса. Там для участия в матчах нужно только следовать всем протоколам безопасности.

Турнир будет во второй раз проходить в Саудовской Аравии. Впервые в этой стране титул разыграли в 2020-м году, а в минувшем сезоне из-за вируса игры были проведены в Испании. По заключенному испанской футбольной федерацией контракту, в общей сложности в восточной стране должны провести четыре таких мини-турнира.

Также ранее состоялась жеребьевка Кубка Испании, подарившая Эль Класико уже на стадии 1/8.