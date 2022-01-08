Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Из-за отсутствия прививки не все игроки «Реала» и «Барселоны» смогут сыграть в Эль Класико

Турнир будет проходить в Саудовской Аравии
Футбол Примерa (Испания)
08 января 12:57
Из-за отсутствия прививки не все игроки «Реала» и «Барселоны» смогут сыграть в Эль Класико
фото - Real Madrid CF

12-го и 13-го января в Саудовской Аравии пройдут полуфинальные матчи за Суперкубок Испании.

В среду между собой сыграют «Реал» и «Барселона», а в четверг – «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Финальный матч пройдет 16-го января.

Но как сообщает издание Marca, есть шансы, что команды не доберутся до турнира в полных составах.

Согласно аравийским законам, в страну сейчас не пускают невакцинированных футболистов. По информации источника, не все футболисты команд привиты.

В Испании же нет таких строгих правил относительно коронавируса. Там для участия в матчах нужно только следовать всем протоколам безопасности.

Турнир будет во второй раз проходить в Саудовской Аравии. Впервые в этой стране титул разыграли в 2020-м году, а в минувшем сезоне из-за вируса игры были проведены в Испании. По заключенному испанской футбольной федерацией контракту, в общей сложности в восточной стране должны провести четыре таких мини-турнира.

Также ранее состоялась жеребьевка Кубка Испании, подарившая Эль Класико уже на стадии 1/8.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол) коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Футбол В Европе
11:12
Лунин может продолжить карьеру в «Аяксе»
Лунин может продолжить карьеру в «Аяксе»
Футбол Украинские легионеры
09:56
«Барселона» продолжает снижать зарплаты игрокам, чтобы заявить Феррана Торреса
«Барселона» продолжает снижать зарплаты игрокам, чтобы заявить Феррана Торреса
Футбол Примерa (Испания)
09:48
﻿КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон
﻿КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон
Хоккей КХЛ
09 января 22:46
В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины
В НБА около 70% игроков привились третьей бустерной дозой вакцины
Баскетбол НБА
09 января 18:50
Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
Баскетбол Еврокубки
09 января 15:50

Новости: Футбол

Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости