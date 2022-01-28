Не все потеряно? В Польше заявили, что еще ведут переговоры с Шевченко
Накануне стало известно, что переговоры Андрея Шевченко с «Дженоа» по расторжению контракта зашли в тупик, из-за чего украинец вряд ли сможет возглавить сборную Польши.
Но глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в интервью Sport.pl отреагировал на эту информацию, обнадежив фанатов:
«Обе стороны до сих пор ведут переговоры».
Помимо экс-наставника «грифонов» в сборной также рассматривают кандидатуру Адама Навалки и Клаудио Раньери.
Шевченко является одним из главных претендентов, но ему мешает действующий контракт с клубом из Генуи. Сообщалось, что «грифоны» пойдут на расторжение соглашения лишь в том случае, если украинец откажется от всей зарплаты, которую ему должны были выплатить в Италии.
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко.
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