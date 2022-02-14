Малиновский получил одну из лучших оценок в «Аталанте» за матч с «Ювентусом», проведя на поле всего 30 минут
Не «Ювентус». Аллегри назвал команду, которая выиграет чемпионат Италии
Тренер «старой синьоры» не верит в «Милан» и «Наполи»
14 февраля 08:49
Массимилиано Аллегри / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о золотой гонке в чемпионате Италии. Его цитирует Football Italia.
«Еще в сентябре я сказал, что «Интер» выиграет скудетто. При всем уважении к «Милану» и «Наполи», мне кажется, что у «Интера» самый сильный состав. На данный момент они сильнее, чем мы. Мы потеряли слишком много очков на старте сезона. Если бы у нас было хотя бы на 4 очка больше, мы могли бы навязать борьбу».
Напомним, в последнем туре Серии А «Ювентус» спас ничью в матче с «Аталантой» (1:1).
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