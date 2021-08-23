Не закончил. Пятов и еще один голкипер довызваны в сборную Украины

Ранее 37-летний вратарь заявлял о намерении завершить выступления в национальной команде

Андрей Пятов / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес голкиперов «Шахтера» Андрея Пятова и «Ворсклы» Дмитрия Ризныка в расширенный список вызванных на ближайшие матчи игроков. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Сбор национальной команды начнется 29 августа. Он будет посвящен играм отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

Ризнык уже не в первый раз вызывается в сборную, однако так и не дебютировал за нее. Пятов же 97 раз выходил в составе «сине-желтых». И уже даже объявлял о намерении завершить выступления за национальную команду.

Отметим, что Петраков довызвал сразу двух вратарей в связи с повреждениями Георгия Бущана и Анатолия Трубина.