Не засчитанный гол Кейна лишил «Тоттенхэма» победы над «Саутгемптоном»
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в гостевом матче 20-го тура АПЛ. Поединок завершился со счетом 1:1.
В таблице подопечные Антонио Конте занимают 6-е место с 30-ю очками в активе и идут на беспроигрышной серии из 7-и матчей. «Саутгемптон» расположился на 13-м месте, имея 21 очко.
АПЛ. 20й тур
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» 1:1 (1:1)
Голы: Уорд-Проуз (25), Кейн (41, пенальти).
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Валери, Салису, Перро, Армстронг, Уорд-Проуз, Диалло, Лонг (Броя, 71), Армстронг (Редмонд, 83).
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон (Хиль, 77), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Доэрти, 46), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алли (Лукас Моура, 62), Уинкс, Кейн.
Предупреждения: Уокер-Питерс (13), Салису (27), Регилон (45), Армстронг (51), Уинкс (69).
Удаление: Салису (39).
Напомним, в параллельном матче «Вест Хэм» расправился с «Уотфордом».
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