Не зовут в «Ливерпуль» – соберет его сам. Джеррард пригласит в «Астон Виллу» защитника «красных»

Англичанин выпал из состава команды Клоппа

Джо Гомес / фото - FC Liverpool

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть в своей команде защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса, сообщает Birmingam Mall.

«Львы» уже сделали скаузерам предложение по 24-х летнем англичанину.

В текущем сезоне Гомес выпал из обоймы Юргена Клоппа, проведя лишь 9 матчей за первую половину сезона. Немец отдает предпочтение Вирдижилу ван Дейку и Матипу в центре обороны.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Джеррард же является бывшим футболистом «Ливерпуля», где даже был капитаном. Специалист уже успел вернуться на «Энфилд» в качестве тренера, но потерпел там поражение.

Напомним, «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных футболистов.