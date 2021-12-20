Кейн: «Разочарованы ничьей с «Ливерпулем», у нас были более опасные моменты»
Не зовут в «Ливерпуль» – соберет его сам. Джеррард пригласит в «Астон Виллу» защитника «красных»
Англичанин выпал из состава команды Клоппа
16:15
Джо Гомес / фото - FC Liverpool
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет видеть в своей команде защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса, сообщает Birmingam Mall.
«Львы» уже сделали скаузерам предложение по 24-х летнем англичанину.
В текущем сезоне Гомес выпал из обоймы Юргена Клоппа, проведя лишь 9 матчей за первую половину сезона. Немец отдает предпочтение Вирдижилу ван Дейку и Матипу в центре обороны.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
Джеррард же является бывшим футболистом «Ливерпуля», где даже был капитаном. Специалист уже успел вернуться на «Энфилд» в качестве тренера, но потерпел там поражение.
Напомним, «Ливерпуль» будет подписывать только вакцинированных футболистов.
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