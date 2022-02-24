Небольшое утешение для Украины. Малиновский сделал дубль в матче Лиги Европы и осудил войну на камеру

Украинец огорчил «Олимпиакос»

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

В ответном стыковом матче Лиги Европы «Аталанта» на выезде разгромила «Олимпиакос».

Итальянская команда не оставила шансов греческой: в первом тайме за «Аталанту» отличился Мехле, а во втором выстрелил дублем украинец Руслан Малиновский. Отметим, что Малиновский после своих голов показывал футболку с надписью: «Нет войны в Украине».

В итоге «Аталанта» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, соперник итальянской команды пока неизвестен.

Лига Европы, стыковой матч

«Олимпиакос» – «Аталанта» 0:3

Голы: Мехле, 40, Малиновский, 66, 69

«Олимпиакос»: Вацлик, Лала (Эль-Араби, 67), Папастатопулос, Манолас, Сиссе (Масурас, 46), Рябчук, Мвила (Врусай, 67), Камара, Камара, Соарес (Фадига, 74), Оньекуру (Вальбуэна, 60).

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити, Демирал (Читтадини, 90), Мэле (Пеццелла, 84), де Рон, Фройлер, Пашалич (Бога, 57), Пессина (Копмейнерс, 57), Малиновский (Михэилэ, 84).

Предупреждения: Сиссе (4), Толои (54), Мвила (55), Камара (84).