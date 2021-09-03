Недооценивает Украину? Дешам не планирует вызывать форварда на замену Мбаппе
Накануне матча против сборной Украины одна из главных звезд французской сборной Килиан Мбаппе получил травму. Игрок уже покинул расположение национальной команды.
Как сообщает издание L`Equipe, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам не будет вызывать на замену Килиану другого форварда.
Ранее в составе французов травмы получили Н`Голо Канте и Корентен Толиссо, но вместо них наставник решил подключить к составу Адриена Рабьо и Маттео Гендузи, а на место дисквалифицированного Жюля Кунде стал Норди Мукиэле.
Но усиливать атаку Дешам не планирует. Даже при отсутствии Мбаппе специалист имеет в своем распоряжении Карима Бензема, Антуана Гризманна, Кингсли Комана, Энтони Марсьяля и Муссу Диаби.
Французы сыграют с Украиной уже завтра, 4 сентября.
Онлайн трансляция матча Украина – Франция. Начало – в 21:45.
Напомним, украинская сторона также понесла потери – матч с Францией пропустит Буяльский.