Недооценивает Украину? Дешам не планирует вызывать форварда на замену Мбаппе

В атаке «трехцветных» и без игрока ПСЖ хватает громких имен

Килиан Мбаппе / фото - FFF

Накануне матча против сборной Украины одна из главных звезд французской сборной Килиан Мбаппе получил травму. Игрок уже покинул расположение национальной команды.

Как сообщает издание L`Equipe, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам не будет вызывать на замену Килиану другого форварда.

Ранее в составе французов травмы получили Н`Голо Канте и Корентен Толиссо, но вместо них наставник решил подключить к составу Адриена Рабьо и Маттео Гендузи, а на место дисквалифицированного Жюля Кунде стал Норди Мукиэле.

Но усиливать атаку Дешам не планирует. Даже при отсутствии Мбаппе специалист имеет в своем распоряжении Карима Бензема, Антуана Гризманна, Кингсли Комана, Энтони Марсьяля и Муссу Диаби.

Французы сыграют с Украиной уже завтра, 4 сентября.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция. Начало – в 21:45.



Напомним, украинская сторона также понесла потери – матч с Францией пропустит Буяльский.