ПСЖ разнес «Реймс», но остался позади «Лилля» за тур до финиша Лиги 1
Неизвестный вломился в дом Неймара, чтобы подарить игроку Библию
Мужчину уже задержала полиция
17 мая 16:36
Неймар / фото - Getty Images
Неизвестный проник на территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале, пригороде Парижа. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, 26-летний мужчина в ночь с субботы на воскресенье сумел попасть на территорию виллы игрока. «Ночной гость» не успел добраться до входной двери дома, его задержала охрана.
В сумке неизвестного были найдены несколько Библий, и, как он сам признался уже в полиции, он просто хотел передать бразильцу «слово Божье».
Мужчину отправили в психиатрическую больницу.
Напомним, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне.
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