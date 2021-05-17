Неизвестный вломился в дом Неймара, чтобы подарить игроку Библию

Мужчину уже задержала полиция

Неймар / фото - Getty Images

Неизвестный проник на территорию дома нападающего ПСЖ Неймара в Буживале, пригороде Парижа. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 26-летний мужчина в ночь с субботы на воскресенье сумел попасть на территорию виллы игрока. «Ночной гость» не успел добраться до входной двери дома, его задержала охрана.

В сумке неизвестного были найдены несколько Библий, и, как он сам признался уже в полиции, он просто хотел передать бразильцу «слово Божье».

Мужчину отправили в психиатрическую больницу.

Напомним, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне.