«Некоторые не понимают, что значит играть за «Барсу». Хави избавится от трех игроков после вылета в ЛЕ

Специалист крайне недоволен некоторыми исполнителями

Хави / фото - Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Хави затеял большую чистку в составе «Барселоны», сообщает The Sun.

Вылет из Лиги чемпионов привел специалиста в ярость, и он попросил выставить на трансфер несколько именитых футболистов команды.

В их число вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Сержиньо Дест и хавбек Фрэнки Де Йонг.

По информации источника, после поражения от «Баварии» Хави в раздевалке обратился к ряду футболистов со следующими словами:

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барселону».

Также ранее сообщалось, что зимой Жоан Лапорта пообещал усилить состав команды, но для этого придется продать несколько исполнителей.