Нельзя просто стереть 10 лет противостояния в класико. Месси и Рамос не пребывают в теплых отношениях, совместно выступая за ПСЖ

Игроки холодно относятся друг к другу

Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Лионель Месси и его одноклубник Серхио Рамос не пребывают в теплых отношениях, выступая за одну команду, сообщает Marca.

По информации источника, Рамос сдружился со многими игроками парижского гранда, но вот с Месси отношения прохладные.

Источник, близкий к ПСЖ сообщил, что игроки не могут забыть 10 лет противостояний в составах «Реала» и «Барселоны».

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