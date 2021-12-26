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Немчанинов: «В иностранных командах низших лиг условия лучше, чем у нас»

Покинувший «Верес» защитник признался, что им интересуются за рубежом
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 22:56
Немчанинов: «В иностранных командах низших лиг условия лучше, чем у нас»
Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Покинувший «Верес» защитник Дмитрий Немчанинов прокомментировал свое будущее.

На данный момент я хочу отдохнуть и поехал в Буковель. Честно, я хотел перезагрузиться, ведь играя полтора года за «Верес» я не пропустил ни одного матча. Пропустил лишь одну игру в Первой лиге из-за перебора желтых карточек. И один матч из-за красной.

Летом у нас был короткий отпуск, я был в Закарпатье и не хотел ехать в Турцию. Сейчас то же самое – жену не выпустят за границу, потому что ей скоро рожать.

Не скрою, мне звонят из команд, в том числе из иностранных низших лиг, и там финансовые возможности гораздо выше чем у нас. Но дело же не в финансах. Мы, футболисты, не бежим только из-за финансовых возможностей. Надо понимать, есть ли у команды амбиции, чтобы в нее переходить.

Можно сделать шаг назад и перейти в Первую или Вторую лигу, а потом в итоге сделать два шага вперед – выиграть как в финансовом, так и в спортивном плане. Хочу сказать, что Первая лига – это тоже очень хороший продукт.

Немчанинов также признался, что пошел бы пешком, если бы его пригласили в «Металлист».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Верес Дмитрий Немчанинов

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