Немчанинов: «В иностранных командах низших лиг условия лучше, чем у нас»

Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Покинувший «Верес» защитник Дмитрий Немчанинов прокомментировал свое будущее.

Летом у нас был короткий отпуск, я был в Закарпатье и не хотел ехать в Турцию. Сейчас то же самое – жену не выпустят за границу, потому что ей скоро рожать.

Не скрою, мне звонят из команд, в том числе из иностранных низших лиг, и там финансовые возможности гораздо выше чем у нас. Но дело же не в финансах. Мы, футболисты, не бежим только из-за финансовых возможностей. Надо понимать, есть ли у команды амбиции, чтобы в нее переходить.

Можно сделать шаг назад и перейти в Первую или Вторую лигу, а потом в итоге сделать два шага вперед – выиграть как в финансовом, так и в спортивном плане. Хочу сказать, что Первая лига – это тоже очень хороший продукт.