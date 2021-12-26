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Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»

Защитник покинул ровенский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
17:02
Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»
Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о причинах своего ухода из «Вереса».

Мой контракт действовал до 31 декабря, и клуб принял решение его не продлевать. Причин я не знаю, и сейчас нет смысла говорить о том, хотел я или не хотел остаться. Наверное, инициатором должен быть клуб, если он хочет оставить футболиста, а не футболист должен упрашивать клуб.

Я вернулся в «Верес» прошлой зимой. У нас был договор до зимы, мы договорились, что этой зимой будем решать по новому контракту. Тогда мы не сошлись по финансам – договаривались об одном, а получилось по-другому. Тем не менее, вопрос был решен, и я остался в команде, там были скорее юридические моменты.

С финансовыми обязательствами в «Вересе» все в полном порядке, нет никаких вопросов, думаю, ни у кого в команде. Дело вообще не в финансах – 1 января у меня заканчивался контракт, и клуб не захотел его продлевать.

Я не буду говорить, что всеми правдами и неправдами хотел остаться в клубе. Мне сказали: «Дима, продлевать контракт не будем». Все, окей, вопросов нет. Все знают, об этом не раз говорили президент и тренер, что в «Вересе» одни из самых высоких зарплат.

Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт заявил, что «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Верес Дмитрий Немчанинов

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