Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»

Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о причинах своего ухода из «Вереса».

Я вернулся в «Верес» прошлой зимой. У нас был договор до зимы, мы договорились, что этой зимой будем решать по новому контракту. Тогда мы не сошлись по финансам – договаривались об одном, а получилось по-другому. Тем не менее, вопрос был решен, и я остался в команде, там были скорее юридические моменты.

С финансовыми обязательствами в «Вересе» все в полном порядке, нет никаких вопросов, думаю, ни у кого в команде. Дело вообще не в финансах – 1 января у меня заканчивался контракт, и клуб не захотел его продлевать.

Я не буду говорить, что всеми правдами и неправдами хотел остаться в клубе. Мне сказали: «Дима, продлевать контракт не будем». Все, окей, вопросов нет. Все знают, об этом не раз говорили президент и тренер, что в «Вересе» одни из самых высоких зарплат.