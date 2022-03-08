Немецкая футбольная лига грозит российскому телеканалу огромным штрафом – «Матч» перекрасил «сине-желтый» логотип

Немцы хотят направить 1 миллион евро Украине в качестве гуманитарной помощи

Фото: Бундеслига

Немецкая футбольная лига сообщила о различие картинки между подаваемым и шедшим на территории россии сигналом, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.



Матчи 25-о тура Бундеслиги прошли с измененным логотипом лиги – он был окрашен в цвета украинского флага. В таком виде логотип планировали показать по всему миру, но российский транслятор «Матч ТВ» в эфире показывал логотип в классической красно-черной гамме.

DFL считает данный поступок существенным нарушением инструкций и планирует пересмотреть контракт вплоть до его расторжения. Также немцы сообщили, что 1 миллион евро, полученный за соглашение с «Матчем», будет направлен в качестве гуманитарной помощи Украины.

Напомним, что несмотря на отстранение агрессора, FIFA пытается помочь россии остаться в розыгрыше стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022.