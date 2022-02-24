Малиновский: «Украина под ударом прямо СЕЙЧАС. Пожалуйста, расскажите другим»
Немецкий клуб поддержал Украину: «После нападения России внутри Европы бурлит война»
«Вердер» выразил солидарность украинцам
12:27
Фото: SV Werder Bremen
Немецкий «Вердер» отреагировал на вторжение РФ на Украину и выразил солидарность украинскому народу.
«Мы шокированы и поражены. После нападения России на Украину внутри Европы бурлит война.
Наша симпатия и солидарность – народу Украины».
Wir sind erschüttert und betroffen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Krieg mitten in Europa. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine! (1/2)#Ukraine | #Russland | #Werder pic.twitter.com/s6IUIVXk0h— SV Werder Bremen (@werderbremen) February 24, 2022
На вторжение отреагировал российский комментатор Василий Уткин.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы. УПЛ приостановила возобновление чемпионата Украины.
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