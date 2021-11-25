Боссы МЮ провели переговоры с тремя именитыми тренерами
Немецкий специалист согласился возглавить МЮ до конца сезона
Рангник сейчас пребывает в России
25 ноября 19:51
Ральф Рангник / Фото: Eurosport
Немецкий тренер Ральф Рангник согласился возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, стороны договорились о контракте на 6 месяцев, то есть, до конца нынешнего сезона.
Сейчас Рангник работает в «Локомотиве» на должности руководителя по спорту и развитию.
МЮ после увольнения Уле Гуннара Сульшера временно возглавляет Майкл Каррик.
Ранее стало известно, что ПСЖ отклонил предложение МЮ по приглашению главного тренера французской команды Маурисио Почеттино.
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