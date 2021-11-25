Немецкий специалист согласился возглавить МЮ до конца сезона

Рангник сейчас пребывает в России

Ральф Рангник / Фото: Eurosport

Немецкий тренер Ральф Рангник согласился возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны договорились о контракте на 6 месяцев, то есть, до конца нынешнего сезона.

Сейчас Рангник работает в «Локомотиве» на должности руководителя по спорту и развитию.

МЮ после увольнения Уле Гуннара Сульшера временно возглавляет Майкл Каррик.

Ранее стало известно, что ПСЖ отклонил предложение МЮ по приглашению главного тренера французской команды Маурисио Почеттино.