Немецкий тренер: «Я знаю, что у «Динамо» есть большие проблемы после 2014 года»

Фото: RB Leipzig

Немецкий тренер Ральф Рангник поделился мыслями об игре «Динамо» против «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.

Я знаю, что Вы – фанат Лобановского и видели много игр его команд.

Состав «Динамо» на матч с «Баварией»? Я не понимаю, почему не было Вербича и Супряги. Почему они были на замене? Травмы или тренер приберег их на матч с «Шахтером» в воскресенье? С их темпом и скоростью они могли создать проблемы для защиты «Баварии».

На поле у «Динамо» не было номинального форварда. Есть хорошие футболисты, но не нападающие. У них не было шанса, они не могли доиграть моменты до конца.

«Динамо» теряет мяч и через 9 секунд Гнабри забивает. Киевляне не доигрывали свои контратаки.

Я знаю, что у «Динамо» есть большие проблемы после 2014 года. Раньше бюджет у команды был в районе 75 млн евро, а сейчас – 25 млн. У них нет другого выбора, кроме как искать украинских футболистов и делать на них ставку.

В их стартовом составе большинство было украинцами. Дуэль «Баварии» и «Динамо» - это дуэль с разными видами оружия».