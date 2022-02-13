«Немного тяжеловато» – Вербич прокомментировал решение Луческу на третьем сборе «Динамо»

Словенец оценил уровень физической подготовки киевлян

Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Беньямин Вербич высказался по поводу решения главного тренера Мирчи Луческу снова провести контрольный матч сразу же по прилету на сбор в Турцию. Киевляне разгромили сербскую «Инджию» (4:0).

Наскільки важко розпочинати збір одразу з літака?

Звичайно, це трохи важкувато. Прокинулися рано-вранці, вирушили в аеропорт, у літаку трохи поспали, а після прильоту пообідали, відпочили – і вже гра. Але ми звикли. Коли грали у Стамбулі з «Фенербахче», також провели матч у день прильоту, але зіграли нормально, як і сьогодні. Рухаємось далі – залишився останній збір, після якого вже стартує чемпіонат.

Несмотря на разгромный счет, ожидали такого сопротивления от команды второй сербской лиги?

Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас в основном обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, стараются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам нужно разобрать свои ошибки и не повторять их.

На первых двух сборах ребята играли в основном по тайму, сегодня же первый состав провел на поле 60 минут, а ребята, вышедшие во втором тайме, после игры проведут еще 30-минутную тренировку. Команда прибавляет в выносливости?

На первых двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем более детально работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики.

Для тебя было символично забить первый гол на сборе? Считаешь себя фартовым?

Нет, я уже слишком стар для этого. Для любого игрока забивать, конечно, приятно, но еще лучше, когда команда выигрывает.

На третьем сборе контрольные игры будут проводиться через день. Команда справится с такой нагрузкой?

Конечно. На первых двух сборах мы тоже играли регулярно. Для нас, футболистов, интереснее играть, чем просто тренироваться.

Напомним, три футболиста «Динамо» не отправились с командой на сбор в Турцию из-за травмы и коронавируса.