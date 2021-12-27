Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Неожиданно. Стало известно, кто поспособствовал приходу Шевчука в «Верес»

После рекомендации в клубе появился новый спортивный директор
Футбол Украинская Премьер-лига
10:18
Неожиданно. Стало известно, кто поспособствовал приходу Шевчука в «Верес»
Вячеслав Шевчук / Фото - НК Верес

Бывший защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов рассказал о том, как поспособствовал назначению Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба. Сам футболист скромно оценивает свои заслуги.

Ситуация была комическая. Я ехал на машине по Киеву в выходные, увидел Анатолича в пробке. Созвонился, поговорили, сказал Вячеславу, что есть такой вариант – интересно ли ему или нет.

И в этот же день мы должны были поговорить с президентом о возможности продления моего контракта. Позвонил президенту, говорю, что увидел Шевчука, что есть вот такой человек, интересно ли вам. Президент сказал, что да, интересно, и попросил его номер.

На этом моя протекция закончилась. Решение принимали совсем другие люди. Если кто-то думает или накрутил себе в голове, что в клуб Шевчука привел я – а такие люди есть – но они глубоко ошибаются. Я лишь сказал президенту, что есть такой человек, а дальше они решали сами. У меня не такой статус и не такое влияние, чтобы я приводил в клуб спортивного директора.

Я поспособствовал, но, грубо говоря, как Колумб, открывший Америку. Увидел в киевской пробке Шевчука, созвонились – и все. Я честно желаю больших успехов и ему, и президенту клуба. Думаю, все будет отлично и они помогут друг другу.

Поверьте, если Шевчук проработает долго, то для этого клуба он сделает очень многое. Этот человек пришел не за деньгами, а помочь клубу. Это как Дарио Срна для Шахтера, которого деньги по большому счету не интересуют. Для Шевчука финансовые составляющие не на первом плане. Он хочет помочь клубу развить инфраструктуру, а с его именем он может сделать многое.

Немчанинов также рассказал, что покинул «Верес» из-за нежелания клуба продлевать контракт.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вячеслав Шевчук Верес Дмитрий Немчанинов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»
«Переодевались в вагончике». Шевчук вспомнил условия в «Олимпике»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:09
Немчанинов: «В иностранных командах низших лиг условия лучше, чем у нас»
Немчанинов: «В иностранных командах низших лиг условия лучше, чем у нас»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 22:56
«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 19:32
Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»
Немчанинов: «В «Вересе» сказали: «Дима, продлевать контракт не будем»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 17:02
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 10:30
Вирт: «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ»
Вирт: «Верес» может бороться за 7-е место в УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 19:12

Новости: Футбол

Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Украинская Премьер-лига
13:21
«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
Серия А (Италия)
13:11
Президент «Днепра-1»: «Конечно, клубам УПЛ удастся договориться о едином телепуле»
Президент «Днепра-1»: «Конечно, клубам УПЛ удастся договориться о едином телепуле»
Украинская Премьер-лига
13:00
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Примерa (Испания)
12:53
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Серия А (Италия)
12:38
Дембеле намекнул, что остается в «Барселоне»
Дембеле намекнул, что остается в «Барселоне»
Примерa (Испания)
12:28
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Премьер-Лига (Англия)
12:11
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
Примерa (Испания)
12:10
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Украинская Премьер-лига
11:48
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
8
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости