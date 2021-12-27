Неожиданно. Стало известно, кто поспособствовал приходу Шевчука в «Верес»

Вячеслав Шевчук / Фото - НК Верес

Бывший защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов рассказал о том, как поспособствовал назначению Вячеслава Шевчука спортивным директором клуба. Сам футболист скромно оценивает свои заслуги.

И в этот же день мы должны были поговорить с президентом о возможности продления моего контракта. Позвонил президенту, говорю, что увидел Шевчука, что есть вот такой человек, интересно ли вам. Президент сказал, что да, интересно, и попросил его номер.

На этом моя протекция закончилась. Решение принимали совсем другие люди. Если кто-то думает или накрутил себе в голове, что в клуб Шевчука привел я – а такие люди есть – но они глубоко ошибаются. Я лишь сказал президенту, что есть такой человек, а дальше они решали сами. У меня не такой статус и не такое влияние, чтобы я приводил в клуб спортивного директора.

Я поспособствовал, но, грубо говоря, как Колумб, открывший Америку. Увидел в киевской пробке Шевчука, созвонились – и все. Я честно желаю больших успехов и ему, и президенту клуба. Думаю, все будет отлично и они помогут друг другу.

Поверьте, если Шевчук проработает долго, то для этого клуба он сделает очень многое. Этот человек пришел не за деньгами, а помочь клубу. Это как Дарио Срна для Шахтера, которого деньги по большому счету не интересуют. Для Шевчука финансовые составляющие не на первом плане. Он хочет помочь клубу развить инфраструктуру, а с его именем он может сделать многое.